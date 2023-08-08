Через удар по Покровську майже 90 поранених – ОВА

Станом на 11:00 8 серпня 88 людей поранені через влучання в багатоповерхівку російської ракети в Покровську Донецької області. Кількість загиблих не змінилося – 7 людей.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленку.

Спершу в своєму Telegram-каналі він повідомив﻿ про 81 постраждалого, а згодом в ефірі телемарафону розповів﻿, що кількість поранених знову зросла – до 88.

Серед постраждалих, щонайменше, 39 цивільних, серед яких двоє дітей - 2006 і 2012 року народження, а також 31 поліцейський, 7 працівників ДСНС та 4 військових.

Зафіксовані пошкодження 12 багатоповерхівок, а також будівель готелю, прокуратури, пенсійного фонду, аптеки, двох магазинів, двох кафе та двох цивільних автомобілів.

Нагадаємо, ввечері 7 липня росіяни завдали двох ударів по місту Покровськ – о 19:15 та 19:52. Між двома ударами людей встигли розосередити﻿, через що вдалося зменшити кількість жертв та постраждалих, повідомляв раніше голова Донецької ОВА.