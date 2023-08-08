У РФ силовики просять не палити військкомати: кажуть, що винні "шахраї"

Російське МВС заявляє, що "телефонні шахраї" змушують росіян влаштовувати диверсії і теракти. При цьому міністерство не пояснило, для чого це простим аферистам, повідомляє Українська правда.

"Аферисти починають розмову з потерпілими, використовуючи стандартні прийоми: повідомляють про нібито підозрілі перекази з їхнього банківського рахунку, про спроби взяти від їхнього імені кредит або ж виступають із пропозицією допомогти правоохоронним органам зупинити злочинців.

Після того як схему успішно реалізовано і ошукані люди позбавляються всіх грошей, зловмисники не зупиняються. Тепер вони намагаються штовхнути своїх жертв, які легко піддаються впливу, на злочин" , – йдеться в заяві.

"Телефонні шахраї" пропонують спосіб повернути гроші, помститися аферистам або допомогти в їхньому затриманні, а іноді "переходять до погроз".

"Але яким би не був привід, все закінчується однаково: вимогою здійснити підпал об'єктів військової, транспортної або банківської інфраструктури. Характерно, що шахраї стали масово використовувати цей прийом лише протягом останнього тижня" , – зазначають в російському МВС.

Також російські силовики заявляють, що так звані шахраї прямо звертаються до росіян із пропозицією влаштувати диверсію за гроші.