Португалія оновила температурний рекорд року з 46,4°C

Португалія у понеділок, 7 серпня, зареєструвала, можливо, найвищу температуру цьогоріч.

Попередні дані метеорологічної станції у місті Сантарем, що поруч з Лісабоном, свідчать про встановлення 7 серпня температурного рекорду для країни за 2023 рік – 46,4°C.

Цей показник побив рекорд, зафіксований на станції у містечку Мертола у неділю – 43,6°C.

Останніми днями над Португалією перебувають гарячі повітряні маси, що прийшли з півночі Африки, температуру понад 40°C фіксували у багатьох місцях в країні.

Одночасно зі спекою у Португалії та сусідній Іспанії борються з лісовими пожежами, постраждали тисячі гектарів лісу.

Станом на понеділок в основних осередках пожеж у Португалії були задіяні 1400 вогнеборців.

Такій же кількості людей з прилеглих населених пунктів довелося залишити свої домівки.

Дим від пожеж видно навіть на супутникових знімках.