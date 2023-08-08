Українські банки б'ють рекорди прибутковості: за пів року – 67 млрд грн

Українські банки в першому півріччі 2023 року отримали 67,6 млрд грн чистого прибутку, що стало новим історичним рекордом. Про це йдеться в заяві Національного банку, повідомляє Ліга.Фінанси.

Для порівняння, рік тому за аналогічний період банки отримали 4,6 млрд грн збитку.

Національний банк вказує, що головними чинниками прибутковості сектору стали зростання процентних доходів, передусім від високоліквідних активів, та несуттєві обсяги формування резервів.

Чистий операційний прибуток до відрахувань у резерви збільшився у першому півріччі 2023 року на 57% – до 87,4 млрд грн, тоді як темпи відрахувань у резерви скоротилися на 92%. Загалом із початку повномасштабного вторгнення банки сформували резерви під кредити на 103 млрд грн.

За даними НБУ, операційний дохід банків у першому півріччі зріс на 35%, процентний дохід – на 41%, комісійний дохід – на 22%.

Станом на 1 липня 2023 року лише вісім банків із 65 були збитковими із сукупним збитком 112 млн грн.