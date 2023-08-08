У Каховці окупанти заявили про "відведення" військ. У МО попередили про провокацію

Російські окупанти на Херсонщині шукають різні способи, щоб виявляти проукраїнсько налаштованих громадян. Для цього вони вдаються до різних провокацій, у тому числі оголошуючи нібито "відведення" своїх військ. Про це повідомила заступник міністра оборони Ганна Маляр.

"У місті Каховка та інших населених пунктах Херсонської області противник поширював фейки про відведення окупаційних військ та проводив демонстраційні дії так званого масового переміщення військової техніки" , - розповіла вона.

За даними Маляра, в цей же час ворожі агенти провокували людей на вільні висловлювання і передавали інформацію про них окупаційним так званим "правоохоронцям".

Крім того, окупанти навмисно відключили абонентів від операторів російського мобільного зв'язку та дротового Інтернету. Саме у цей час вулицями курсували автомобілі, оснащені спеціальним електронним обладнанням для виявлення роботи передавачів інформації.