РФ використала майже половину радянської бронетехніки з найбільшого складу - ЗМІ

Від початку повномасштабної війни проти України Москва зняла зі зберігання понад 40% старих радянських танків та бронетранспортерів на найбільшій базі законсервованої військової техніки у Вагжаново, що в Бурятії. Про це пише видання The Moscow Times, повідомляє Укрінформ.

"За час війни в Україні понад 40% старих радянських танків та бронетранспортерів було знято зі зберігання на найбільшій відомій базі законсервованої військової техніки Вагжаново в Бурятії. Це випливає зі свіжих супутникових знімків Google Earth" , - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, військова база у Вагжаново розташовується неподалік міста Улан-Уде та займає близько 13 кв. км, що значно більше площ двох десятків інших відомих баз зберігання військової техніки у РФ.

За п'ять місяців до початку повномасштабного вторгнення в Україну (у вересні 2021 року) у Вагжаново просто неба зберігалося близько 3840 одиниць бронетехніки. А у листопаді 2022 року на базі залишилося близько 2600 бронемашин, у травні 2023 року - близько 2270.

Тобто з початку повномасштабного вторгнення в Україну із бази було вивезено 1570 (40,8%) одиниць бронетехніки, причому переважна її частина (32%) була вивезена після оголошення мобілізації у РФ наприкінці 2022 року.