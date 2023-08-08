Франція стала найбільшим експортером електроенергії в Європі

Франція здобула перше місце серед європейських країн за обсягом експорту електроенергії, обійшовши Швецію, пише Bloomberg. Разом з тим, Німеччина, яка раніше була експортером, стала імпортером електроенергії протягом першої половини поточного року, повідомляє ЛігаБізнес.

Відповідно до даних звіту EnAppSys Ltd., Франція здійснила загальний чистий експорт електроенергії на рівні 17,6 ТВт·год. Важливим пунктом є те, що значна частина цієї енергії була направлена до Великої Британії та Італії.

Цей успіх Франції пов'язаний з її ядерною потужністю, яка є ключовим гравцем на європейському ринку електроенергії. Навіть при коливаннях потужності на рівні близько 50%, атомні станції Франції залишаються важливим ресурсом для енергетичного ринку, навіть на тлі перебоїв в роботі та активного використання відновлюваних джерел енергії, зокрема сонячної.

Збільшення обсягу експорту електроенергії з Франції пов'язане з "збільшенням доступності ядерних активів в країні", вказав директор EnAppSys Жан-Поль Харреман. Попри те, що рівень доступності залишається нижчим на 10-15% від нормативного рівня, збільшення потужності на 5-10 ГВт порівняно з минулим роком допомогло змінити баланс енергетичних потоків Франції на користь експорту.

Своєю чергою, Німеччина, закривши свої ядерні електростанції, стала залежною від імпорту електроенергії. Це призвело до того, що її енергетичний баланс перекинувся на імпорт, як відзначено в звіті. Ця зміна стратегії призвела до того, що Німеччина вже не може задовольнити всю власну потребу в електроенергії та має вирішувати це питання через імпорт.