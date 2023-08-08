У Білорусі будують нове наметове містечко для "вагнерівців" – ЦНС
На аеродромі Зябровка в Білорусі розпочали створення наметового містечка для розміщення близько 1000 найманців.
Про це повідомили в Центрі національного спротиву.
"За інформацією від підпілля на кордоні з Україною, в населеному пункті Зябровка у Республіці Білорусь, будується новий табір для найманців ПВК "Вагнер". Надалі планується їх застосування для імітації підривної діяльності на кордоні з Чернігівською областю", – повідомили в ЦНС.
У Підпіллі також зазначають, що зберігається висока ймовірність застосування "вагнерівців" для імітації діяльності у рамках підтримки інформаційної операції Росії та Білорусі по тиску на країни населення Європи.
"Ціль такої кампанії полягає в тому, аби змусити країни Європи зменшувати підтримку України. Мовляв, "лиш би на нас не напали", – зазначають в ЦНС.
На первинному етапі в рамках такої інформаційної операції відбувається імітація розгортання таборів ПВК "Вагнер" та вкиду в інформаційне поле наративів, що найманці готові йти на ЄС.