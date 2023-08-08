ЗСУ тримають ініціативу на Бахмутському напрямку – Череватий

На Бахмутському напрямку українські воїни залишають ініціативу за собою, попри те, що ворог чинить сильний опір. Про це заявив речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону, повідомляє Укрінформ.

"Бахмутський напрямок залишається за нами – наші сили оборони тримають ініціативу. Ворог відчайдушно чинить опір, в томі числі використовуючи всі види артилерії – від мінометів до реактивних систем залпового вогню. 508 разів за цю добу завдавали удару по наших позиціях, 6 авіанальотів, 16 боєзіткнень відбулося, в ході яких знищено 65 окупантів,120 поранено та троє узяти в полон, знищено ворожий танк, самохідну артилерійську установку, одну гармату та польовий склад із боєприпасами і 5 вантажівок" , - сказав Череватий.

За його словами, також було знищено ворожий вузол зв'язку.

Речник Східного угруповання ЗСУ наголосив на тому, що наші артилеристи якісним виконанням завдань перекривають кількісну перевагу артилерійської зброї ворога.

Сили оборони у понеділок повідомляли про те, що за добу на Бахмутському напрямку ліквідували 67 окупантів, ще 118 – поранили.