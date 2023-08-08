У ОП опублікували документ Філософії миру, який обговорювали у Джідді

У ході консультацій у Джидді 5–6 серпня українська сторона представила учасникам зустрічі філософію кожного пункту Формули миру президента Володимира Зеленського, засновані на ключових засадах Статуту ООН та міжнародного права, а також на повазі до суверенітету та територіальної цілісності країн у рамках міжнародно визнаних кордонів, повідомив офіс президента у вівторок, 8 серпня.

«Ми сформували наше спільне бачення кожного із десяти пунктів Формули миру президента Зеленського. Спільне, тому що в процесі тривалих консультацій на різних рівнях у цьому баченні було відображено позиції більшості країн, які беруть участь у реалізації мирної ініціативи України» , – заявив під час зустрічі з журналістами керівник ОП Андрій Єрмак, який брав участь у консультаціях.

Зокрема, в офісі президента опублікували документ, запропонований до обговорення, і є рамковим.

Керівник ОП додав, що наступним кроком буде напрацювання безпосередньо документів, висновків та домовленостей, необхідних для реалізації кожного із десяти пунктів Формули.

Єрмак зазначив, що найближчим часом відбудеться чергова зустріч послів країн-учасниць для координації подальших дій та продовжиться підготовка порядку денного установчого Глобального саміту миру. За його словами, мирний саміт буде установчим і на ньому має бути прийнято за основу Формула миру Володимира Зеленського.

Після завершення бойових дій буде ухвалено міжнародний документ, який фіксуватиме закінчення війни та перемогу України. Очікується, що його затвердять на Глобальному саміті миру, де зберуться всі країни – учасники процесу, який закріплюватиме реалізацію виконання останнього, десятого пункту Формули.

Раніше в ОП заявили, що під час консультацій у Джидді держави дійшли згоди не за всіма пунктами "формули миру", яку пропонує президент України Володимир Зеленський, проте існує спільна підтримка мирного плану. За деякими пунктами консультації продовжуватимуться.