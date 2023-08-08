ЗСУ продовжують наступ у районі Роботиного на Таврійському напрямку – речник

Українські військові продовжують наступальні дії у районі села Роботине Запорізької області. Про це заявив речник Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень в ефірі телемарафону, повідомляє Укрінформ.

"На сьогодні наші війська на Таврійському напрямку продовжують наступальні дії в районі населеного пункту Роботине. Там тривають дії щодо знищення ворога, зменшення кількості окупантів на нашій землі. Маємо певні просування сотнями метрів" , - повідомив Шершень.

За його словами, також є позивний рух на Бердянському напрямку. Сили оборони йдуть уперед, попри протидію ворожих підрозділів "Шторм", "Шторм Z", десантників, спецпризначенців.

"Змінюється їх кількість та якість, стає більш підготовленою. Вони залучають вже резерви другої лінії. Стало більше підрозділів морської піхоти, десантних підрозділів, працюють окремі групи їхніх спецпризначенців" , - додав речник.

Він наголосив на тому, що просуватися швидше українських бійцям заважає щільне замінування територій, велика кількість ворожих інженерних загороджень, ДОТ, бетонних загороджень, протитанкових ровів.

Якщо ж говорити про інтенсивність застосування росіянами бойової авіації, додав Шершень, то тут помітна динаміка зростання. Протягом доби ворог застосував її на Таврійському напрямку 13 разів.