ЗСУ постійно вдосконалюють тактику на лінії Куп'янськ-Лиман – речник

Збройні Сили України постійно вдосконалюють тактику на сході, де російські окупанти активно наступають останнім часом. Про це в ефірі телемарафону заявив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий, повідомляє Ліга.net.

За його словами, наближається річниця наступу ЗСУ в Харківській області, який каскадно обвалив оборону росіян, а тому вони хочуть "реваншу за будь-яку ціну".

"Попри величезну активність ворога на цьому напрямку, отримали потужну відсіч. Варварськими обстрілами вони викликають лише запеклий опір" , — сказав Череватий.

Він зазначив, що українські штаби постійно працюють над удосконаленням тактики, а командувач напрямком Олександр Сирський регулярно працює на передовій.