Британія запровадила санкції проти посередників, які імпортували в РФ зброю

Велика Британія у вівторок, 8 серпня, розширила санкційні списки проти Росії та Білорусі. Як йдеться на сайті британського уряду, нові санкції спрямовані насамперед проти посередників у третіх країнах, які допомагають режиму Володимира Путіна купувати військову техніку, повідомляє ЛігаБізнес.

"Тим, хто підтримує російську військову машину, нікуди сховатися" , – заявив глава МЗС Великої Британії Джеймс Клеверлі. ﻿

Під британські санкції потрапили, зокрема, компанії з Ірану (Paravar Pars), Туреччини (Turkik Union, Azu International), ОАЕ (Aeromotus Unmanned Aerial Vehicles Trading), та Росії (ТОВ "Стаут", ТОВ "Тесткомплект", ТОВ "СМТ-Айлогік"), які причетні до постачання озброєнь до Росії.

Серед фізичних осіб – громадяни Ірану та інших країн. Серед них – громадянин Швейцарії Ансельм Щмуцкі та громадянин Словаччини Ашот Мкртичев, які раніше потрапили під санкції США.

"Російська оборонна промисловість сильно завантажена і повністю зосереджена на підтримці війни. Не маючи доступу до західних компонентів, російська армія зіштовхнулась із проблемами при виготовленні високоякісної зброї й зараз відчайдушно шукає іноземну.

Росії вже доводиться використовувати танки радянських часів і розбирати холодильники заради низькосортних чипів. Сьогоднішній пакет стосується спроб Росії обійти та подолати ці очевидні наслідки санкцій Великої Британії та союзників" , – йдеться у повідомленні.

До білоруського списку санкцій потрапили холдинг БелОМО, Гомельський радіозавод, Оршанський авіаремонтний завод (колись належав Мотор Січі, але був націоналізований), 2566 завод з ремонту радіоелектронного озброєння тощо.