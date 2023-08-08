Зеленський обговорив з прем'єром Нідерландів посилення ППО та навчання на F-16

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте, повідомляє Європейська правда.

Про розмову із Зеленським Рютте повідомив у Twitter.

За його словами, "Нідерланди продовжуватимуть підтримувати Україну", і зараз вивчають, "що ще ми можемо зробити для зміцнення української протиповітряної оборони".

"Одним із способів нашої допомоги є співпраця з нашими партнерами у підготовці українських пілотів для польотів на винищувачах F-16" , – написав він.

Прем'єр також привітав Зеленського з "успішною зустріччю в Саудівській Аравії щодо війни, де Нідерланди були представлені", наголосивши, що "важливо продовжувати говорити про мир в Україні з цією широкою групою країн".

"Ми також обговорили розвиток подій на фронті та невпинні, довільні та жорстокі атаки на українські цивільні об'єкти та запаси продовольства" , – заявив Рютте.