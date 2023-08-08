На півдні мін стільки ж, скільки російських військових - ЗСУ

Заступник командувача оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" зі стратегічних комунікацій Сергій Кузьмін підтвердив, що місцями ЗСУ зайшли на першу лінію оборони росіян на півдні, вони продовжують просуватися на мелітопольському та бердянському напрямках. Під час телемарафону військовий розповів про особливості ведення бойових дій на цій ділянці фронту, повідомляє Дзеркало тижня.

За словами Кузьміна, мелітопольським напрямком захисники просунулися в районі населеного пункту Роботино. Це у Запорізькій області.

"Вона (перша лінія оборони РФ – ред.) дуже складна, наші військові її продавлюють, ми рухаємося вперед. Цей рух уповільнений мінними загородженнями та нестачею у нас авіації" , – повідомив він.

Кузьмін зазначив, що фіксується дуже багато мінних полів та шлагбаумів росіян, майже на всій території. Також там є інженерні загородження – доти, бетонні споруди, протитанкові рови.

"Рашисти там дуже багато - на квадратний метр їх не менше, ніж мін" , - сказав Кузьмін.

Військовий зазначив, що змінюється їхня кількість та якість. Підготовлених росіян стає більше, приєднуються резерви з другої лінії оборони, зокрема морські піхотинці, десантники та спецназівці.