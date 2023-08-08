Липень став найспекотнішим місяцем в історії – кліматологи

Липень 2023 року офіційно став найспекотнішим місяцем в історії на Землі. Про це йдеться у пресрелізі Європейського центру з питань зміни клімату Copernicus Climate Change Service (C3S), повідомляє Укрінформ.

"Дані C3S підтверджують, що липень 2023 року був найспекотнішим липнем. Середня місячна температура становила 16,95°C, що значно вище попереднього рекорду в липні 2019 року (16,63°C)" , - зазначили кліматологи.

За їхньою інформацією, минулий місяць розпочався з того, що чотири дні поспіль, з 3 по 6 липня, був побитий добовий світовий рекорд середньої температури повітря.

"Усі дні до кінця липня були спекотнішими за попередній рекорд 16,80°C, встановлений 13 серпня 2016 року, що зробило 29 днів з 3 по 31 липня найспекотнішими днями в історії" , - додали кліматологи.

У C3S звертають увагу, що у найспекотніший день - 6 липня середня світова температура досягла 17,08°C, а зафіксовані 5 і 7 липня добові дані відрізнялися у межах 0,01°C.