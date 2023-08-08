Forbes: Росія вирішила проблему, яка стримувала її виробництво танків

Цілком можливо, що російська промисловість розібралася з дефіцитом, який заважав їй у виробництві сучасних танків Т-72Б3, Т-80БВМ та Т-90М. Про це, з посиланням на Forbes, повідомляє Дзеркало тижня.

І йдеться про оптику для цих машин. До вторгнення армії Росії в Крим у 2014 році два чинні російські танкові заводи: «Уралвагонзавод» у Свердловській області та «Омськтрансмаш» у Сибіру, купували тепловізори Catherine-FC від французької фірми Thales. Ця система стала основним компонентом прицілу навідника "Сосна-У".

«Французькі санкції проти Росії зупинили експорт тепловізорів. Саме тому коли втрати російських танків перевищили тисячу минулого літа, тобто майже через рік після початку війни Росії проти України, Кремль почав діставати старі танки Т-62, Т-72 і Т-80 з довготривалого зберігання і встановлювати на них застарілі приціли 1ПН96МТ. - 02 1970-х років» , – пише Forbes.

У росіян просто не вистачало прицілів "Сосна-У", щоб доукомплектувати кілька сотень нових Т-72Б3, Т-80БВМ та Т-90М. Москві довелося встановлювати застарілі 1ПН96МТ-02 навіть на модернізовані версії танків.

Це було важливо тому, що в результаті російські батальйони на передовій отримали купу бойових машин, які не могли вести бій на великій відстані, особливо вночі. Водночас Україна переозброювалася танками Leopard 1A5 та Leopard 2A4/A6 німецького виробництва, бойовими машинами піхоти CV90 шведського виробництва та американськими БМП M2 та Stryker. На всіх встановлено відмінну оптику далекого радіусу дії.

«Для українських військ промислові проблеми Росії перетворилися на важливу перевагу на полі бою. Ця перевага може випаруватися» , – застерігає Forbes.

На відео, що розповсюджується в Інтернеті цього тижня, зображено ешелон із Т-80БВМ-30, який, очевидно, виїжджав із заводу «Омськтрансмаш». На цих танках можна побачити характерні корпуси оптики, що вказують на наявність прицілів «Сосна-У». Хоча не виключено, що вони укомплектовані іншою системою.

5 років тому російська промисловість запустила програму копіювання тепловізора Thales, замінивши французькі компоненти російськими. В результаті з'явився приціл ПНМ-Т зовні схожий на "Сосну-У". Але він, можливо, не може похвалитися такою ж дальністю, високою точністю та надійністю, як приціл із французькими компонентами.

«Омськтрансмаш» або почав встановлювати ПНМ-Т на нові Т-80БВМ (які насправді можуть бути не новими, а оновленими та модернізованими Т-80), або Росія якимось чином знайшла спосіб обійти французькі санкції та закупила партію «Сосна- У»», – йдеться у статті.

Forbes вважає, що другий варіант не можна відкидати повністю як неможливий. Дослідники розібрали уламки російських безпілотників і ракет, збитих в Україні, та виявили компоненти, вироблені десятками менших європейських та американських фірм, які не мали б постачати продукцію до Росії, але якось примудрилися це зробити.