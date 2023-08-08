Спецслужби РФ намагалися проникнути в електронну систему обміну даних ЗСУ

Кіберфахівці Служби безпеки України заблокували спроби російської воєнної розвідки отримати доступ до бойової системи обміну даних ЗСУ, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє пресслужба СБУ.

"У результаті комплексних заходів було викрито та блоковано протиправні дії російських хакерів, які намагалися проникнути в українські військові мережі та організувати збір розвідданих.

Оперативна реакція СБУ завадила спецслужбам РФ отримати доступ до чутливої інформації щодо дій ЗСУ, локацій і переміщення Сил оборони, їхнього технічного забезпечення тощо".

Вказано, що оборонна кібероперація проводилась у взаємодії зі Збройними силами України.

За словами начальника Департаменту кібербезпеки СБУ Іллі Вітюка, відповідальність за кібератаки лежить на хакерському угрупованні Sandworm, яке підконтрольне російській воєнній розвідці.

В результаті розслідування кіберфахівці СБУ встановили, що для поширення "вірусів" у системі ворог робив основну "ставку" на захоплення українських планшетів на полі бою.

В подальшому вони планували використовувати наявні на цих пристроях доступи та програми для проникнення в систему.

Пловідомляється, що Служба безпеки виявила майже десяток ворожих шпигунських програм, які були призначені для отримання інформації із системи.

Вказано, що СБУ продовжує тісну співпрацю з Генеральним штабом ЗСУ та здійснює документування дій ворожих спецслужб і притягнення винних до відповідальності.