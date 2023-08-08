Арахамія: Нардепа від "Слуги народу Торохтія буде виключено з фракції

Народного депутата від "Слуги народу" Богдана Торохтія буде виключено з фракції через неприйнятні дії під час повномасштабного вторгнення, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомив голова фракції Давид Арахамія.

"Богдан Торохтій мав час на те, щоб пояснити свою поведінку під час війни і спробувати хоча би якось реабілітуватися. Як варіант – продати щось з елітного автопарку своєї родини і передати кошти на потреби оборони. Це нікого не виправдовує, але хоча би дає зрозуміти, що людина усвідомила свою помилку і більше так не вчинятиме. Але нічого з цього зроблено не було" , — зазначив він.

За словами Арахамії, родина Торохтія купувала елітне майно, в той час як він продовжував отримувати компенсацію за оренду житла.

Тому він має повернути отримані гроші в бюджет. Він має скласти депутатський мандат. Я негайно ініціюю його виключення з фракції", — додав Арахамія.

Нагадаємо, за даними журналістів, у 2022 році дружина Торохтія Аліна Левченко придбала квартиру та приміщення у курортному місті в Болгарії, а також квартиру та паркомісце в Києві. З 24 лютого 2022 року до 1 червня 2023 року нардеп вісім разів виїжджав з України. Загалом за кордоном він перебував 90 днів.