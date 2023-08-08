ЗМІ дізнались про підготовку ЄС звіту із рекомендацією про початок переговорів з Україною

Європейська комісія почала підготовку звіту щодо розширення, в якому має висловити рекомендацію про початок переговорів про вступ України до Європейського Союзу, повідомляє Європейська правда.

Про це у вівторок повідомив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

За даними журналіста, звіт Єврокомісії про розширення, як і очікувалось, має бути оприлюднений у другій половині жовтня.

"Наразі відомо, що він міститиме рекомендації про початок переговорів про вступ до ЄС для України та Молдови, а для Грузії – про отримання статусу кандидата на вступ до ЄС" , – додав Джозвяк.

drafting of European Commission enlargement report due in 2nd half of Oct has started. state of play is that there will be recommendations for #Ukraine & #Moldova to start EU accession talks & #Georgia to get candidate status. But consensus of 27 EU members in Dec still needed — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) August 8, 2023

Журналіст "Радіо Свобода" уточнив, що Єврокомісія поки не відмовилась від ідеї "обумовленого" кандидатського статусу для Грузії – це означає, що для наступного етапу (тобто початку переговорів) вона має виконати певні умови й критерії.

Він також нагадав, що остаточно ці рішення мають схвалити лідери ЄС на саміті в грудні.

Нагадаємо, лідери країн ЄС наприкінці червня минулого року ухвалили рішення визнати європейську перспективу Грузії, однак, на відміну від України та Молдови, статус кандидата буде надано країні лише після проведення комплексу реформ.

Раніше цього року повідомлялось, що Європейська комісія міркує над тим, аби рекомендувати державам-членам ЄС розпочати переговори про вступ з Україною і Молдовою, а Грузії надати кандидатський статус.