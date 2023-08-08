Через зліт МіГа по всій Україні оголосили повіттяну тривогу

На всій території України оголосили повітряну тривогу через зліт в РФ потенційного носія аеробалістичної ракети "Кинджал", повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє мапа тривог, Повітряні сили в Telegram.



"Вся Україна - ракетна небезпека! Зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка.

Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!".

Нагадаємо: Через виліт російського літака МіГ-31К, який є потенційним носієм ракети "Кинджал" зазвичай тривога оголошується по всій території країни.

Як пояснювали в Повітряних силах, аеробалістична ракета Х-47 "Кинджал" летить лічені хвилини і дуже точно. В української ППО поки недостатньо засобів західного зразка, які можуть протидіяти балістиці.