Через зліт МіГа по всій Україні оголосили повіттяну тривогу
На всій території України оголосили повітряну тривогу через зліт в РФ потенційного носія аеробалістичної ракети "Кинджал", повідомляє Українська правда.
Про це повiдомляє мапа тривог, Повітряні сили в Telegram.
"Вся Україна - ракетна небезпека! Зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка.
Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!".
Нагадаємо: Через виліт російського літака МіГ-31К, який є потенційним носієм ракети "Кинджал" зазвичай тривога оголошується по всій території країни.
Як пояснювали в Повітряних силах, аеробалістична ракета Х-47 "Кинджал" летить лічені хвилини і дуже точно. В української ППО поки недостатньо засобів західного зразка, які можуть протидіяти балістиці.