Шмигаль: Україна й надалі буде гарантом продовольчої безпеки

У рамках збору нового врожаю українські аграрії вже намолотили майже 16,6 мільйона тонн зерна, найбільше в Миколаївській та Одеській областях, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

"Завдяки самовідданості українських аграріїв ми збираємо другий урожай воєнного часу. За цими цифрами в мільйони тонн зерна стоїть щоденна важка праця десятків тисяч людей, які часто ризикують своїм життям" , —зазначив він.

Шмигаль наголосив, що синергія в роботі між бізнесом і державою дає чітке розуміння, що продовольства вистачить як для внутрішніх потреб України, так і на експорт.

"Україна й надалі буде одним із ключових гарантів глобальної продовольчої безпеки. У цьому розраховуємо на солідарність наших партнерів" , - додав глава уряду.

Він підкреслив, що Україна потребує більше засобів ППО, щоб краще прикрити порти, а особливо дунайський портовий кластер. А також Україні потрібні стійкі сухопутні логістичні шляхи з високою пропускною здатністю.

"Кожна експортована тонна зерна робить сильнішою Україну та вільний світ" , — відзначив прем’єр.

Саме тому, пріоритетом уряду залишатиметься підтримка аграріїв. Насамперед це стосується доступу до пільгових кредитів та до грантів. Зокрема, за програмою "5-7-9" в січні-липні держава видала 27,6 млрд грн кредитних коштів. Загалом за всіма кредитними програмами 9,5 тис аграрних підприємств України отримали 45,5 млрд грн банківських кредитів. Найбільше на Вінниччині, Одещині та Київщині.

За словами Шмигаля, це дозволило вистояти багатьом фермерам та багатьом дало можливість розвиватися далі.

Нагадуємо:

Через зупинку "зернового коридору" Україна цьогоріч недоотримає 2 мільярди доларів валютної виручки.