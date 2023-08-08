У НАТО не бачать загрози для союзників з боку найманців "Вагнера"

НАТО уважно стежить за всією військовою діяльністю в Білорусі, але не бачить загрози для союзників, повідомляє Європейська правда.

Про це у коментарі PAP заявила речниця НАТО Оана Лунгеску.

"Ми не бачимо жодної прямої чи опосередкованої військової загрози з боку найманців "Вагнера" для наших союзників, але ми залишаємося пильними", – сказала Лунгеску.

Вона нагадала, що НАТО значно посилив свою оборонну присутність у східній частині Альянсу у відповідь на агресивні дії Росії, і продовжує робити все необхідне для стримування будь-якої загрози і захисту кожного сантиметра території Альянсу.

"Як чітко заявили лідери НАТО на Вільнюському саміті в липні, ми закликаємо всі країни не надавати жодної допомоги незаконній війні Росії проти України і засуджуємо всіх тих, хто активно сприяє російській війні", – підкреслила речниця Альянсу.

Вона додала, що Білорусь продовжує надавати свою територію та інфраструктуру для того, щоб російські війська могли нападати на Україну і підтримує російську агресію.

За її словами, НАТО уважно стежить за всією військовою діяльністю в Білорусі.

У вівторок міністр оборони Польщі Маріуш Блащак задовольнив прохання командувача Прикордонної служби країни щодо відправки додаткових сил на кордон з Білоруссю.

Раніше Білорусь заявила про початок навчань механізованої бригади на полігонах, що розташовані поблизу кордонів з Польщею та Литвою.