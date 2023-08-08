Буданов з’їздив на переговори до Болгарії: зустрівся з військовим керівництвом

Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Кирило Буданов здійснив візит до Болгарії на чолі делегації, повідомляє Європейська правда.

Про це у вівторок із посиланням на Міністерство оборони Болгарії повідомили місцеві ЗМІ, зокрема БГНЕС.

Зазначається, що українська делегація провела зустрічі з міністром оборони Болгарії Тодором Тагарєвим та директором болгарської Служби військової розвідки бригадним генералом Венеліном Венєвим.

"Під час переговорів обговорили стан регіональної та міжнародної безпеки, перспективи розвитку ситуації та інші теми, що становлять взаємний інтерес. З болгарської сторони було порушено та уточнено питання щодо сайту "Миротворець" , – йдеться в повідомленні відомства.

Також у болгарському Міноборони високо оцінили зустрічі, "підкреслили продуктивність переговорів і висловили задоволення рівнем двостороннього співробітництва".

Коли саме відбувся візит, болгарська сторона не розкриває, але наприкінці минулого тижня місцевий телеканал bTV опублікував інтерв’ю з очільником ГУР Міноборони, де той розповів про співпрацю Києва та Софії у сфері озброєнь.