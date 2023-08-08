В Україні розповсюджують фейкові платіжки "Нафтогазу": що відомо

У соцмережах поширюється фейкові платіжки "Нафтогазу", у яких людям начебто пропонують знижку за оплату послуг, якщо вони здадуть колаборантів або ухилянтів, повідомляє Економічна правда.

Про це попереджає Центр протидії дезінформації при РНБО.

У квитанціях йдеться про нібито знижку на газ для тих українців, які нададуть інформацію про колаборантів та "ухилянтів".

Насправді таких знижок не існує.

"Пропагандисти взяли вже існуючу платіжку та додали до неї фейковий QR-код із надписом: "Ви можете отримати ЗНИЖКУ на оплату послуг, якщо розповісте про колаборанта або ухильника за допомогою бота" , - йдеться в повідомленні.

Не існує також і згаданого у фейкових "квитанціях" чат-бота, у який пропонується надсилати інформацію.

Як зазначають у Центрі протидії дезінформації, фотографії платіжних квитанцій були відредаговані за допомогою фотошопу. На оригінальну квитанцію наклали текст про "надання знижки".

Яка мета даного фейку, в Центрі протидії дезінформації не уточнюють.