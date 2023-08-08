СБУ: В Україні відправили до в'язниці ще чотирьох колаборантів, серед них колишній "беркутівець"

В Україні до різних тюремних термінів засудили ще чотирьох пособників РФ. Серед них є колишній боєць спецпідрозділу міліції "Беркут", повідомляє Ділова столиця.

Про це пише Служба безпеки України.

Завдяки доказовій базі Служби безпеки реальні терміни ув’язнення отримали ще 4 російські інформатори, які коригували повітряні атаки РФ на українські міста.

Співробітники української спецслужби затримали зловмисників під час контрдиверсійних заходів у столиці та прифронтових регіонах України. За матеріалами СБУ, суд призначив одному зі зловмисників 9 років позбавлення волі, іншим трьом — 8 років.

Зокрема, тюремний строк отримала тренерка однієї зі столичних шкіл бойових мистецтв. З початку повномасштабного вторгнення жінка почала публікувати на прокремлівських Telegram-каналах фотознімки позицій Сил оборони на території міста.

"Таким чином на неї вийшов представник російської спецслужби та залучив її до співпраці на користь країни-агресора" , — йдеться у повідомленні.

За його завданням киянка відстежувала місця базування оборонців столиці. У своїх "звітах" агресору вона "уточнювала" не тільки дислокацію українських захисників, але й описувала їхню форму одягу та шеврони. Також вона "зливала" координати критичної інфраструктури на території столичного регіону.

Крім того, до 8 років за ґратами засуджено ще одного ворожого інформатора. Злочинець коригував ракетні атаки РФ на обласний центр через своїх знайомих з Росії, які перебували у полі зору спецслужб країни-агресора.

"Отримані відомості вона передавала представнику російської спецслужби для подальшого їх використання під час підготовки прицільних повітряних ударів по Україні" , — додали у СБУ.

Також 9 років тюрми отримав мешканець Краматорська, який працював на одному із місцевих заводів. Зловмисник наводив російські ракети на маршрути пересування важкої бронетехніки ЗСУ, у тому числі іноземного виробництва. Для комунікації з агресором використовував закритий чат у популярному месенджері.

Ще одним засудженим є колишній співробітник розформованого спецпідрозділу міліції "Беркут". Він передавав своїй дочці у тимчасово окупованому Криму локації Сил оборони в районах міст Гірник та Красногорівка, що на сході України.