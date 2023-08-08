Україна розірвала угоду з РФ про охорону промислової власності

Кабінет Міністрів припинив дію міжурядової угоди з Російською Федерацією щодо співпраці у сфері охорони промислової власності, повідомляє Економічна правда.

Як повідомляють у Мінекономіки, рішення Уряд ухвалив на засіданні 8 серпня.

"Єдиним актом, підписаним державою-агресором, та цікавим для України є акт про капітуляцію Росії. Збройні сили України наразі працюють над його оформленням" , — зазначила перша віцепрем'єрка-міністерка – міністерка економіки України Юлія Свириденко.

Нагадуємо:

Угода у сфері охорони промислової власності діяла з 1993 року.

Договір дозволяв фізичним та юридичним особам однієї держави користуватимуться на території іншої держави патентними фондами, бібліотеками, банками даних, які мають відношення до промислової власності.

Угода також надавала право заявникам із Росії подавати в Патентне відомство України заявки на видачу охоронних документів України та вести щодо них листування російською мовою.

Для українських заявників аналогічного права щодо української мови угода не передбачала.