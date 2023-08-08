Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов розповів про успіхи українських виробників морських дронів, повідомляє Новое время.

В етері телемарафону у вівторок, 8 серпня, Данілов нагадав, що Україна має окрему програму з виробництва дронів, у якій активно беруть участь приватні компанії. Він зазначив, що «ми дуже пишаємося дронами [українського виробництва], які пересуваються по воді і завдають величезних втрат» країні-терористу Росії.

"Коли ми з вами дізнаємося, коли прийде час, що це за люди, ви будете приємно здивовані. [Ці] люди до початку війни не мали жодного стосунку до оборонно-промислового комплексу. Вони роблять такі винаходи і одразу їх застосовують — можна тільки пишатися нашими громадянами" , — наголосив секретар РНБО.

У ніч на 4 серпня два невідомі морські дрони атакували порт Новоросійськ Краснодарського краю країни-агресора. Унаслідок атаки постраждав ВДК Оленегорский горняк, кілька його палуб затопило.

Уночі 5 серпня в Керченській протоці, яку тимчасово контролюють російські окупанти, стався вибух. Внаслідок атаки надводних дронів постраждав танкер Сиг, який використовували для перевезення палива для російських військ.

За інформацією джерела NV у правоохоронних органах, останню атаку на незаконно збудований окупантами Кримський міст 17 липня теж здійснили за допомогою надводних дронів.

Віцепрем'єр країни-агресора Росії Марат Хуснуллін заявив, що один проліт автодорожньої частини Кримського мосту не підлягає відновленню.