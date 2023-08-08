Влада готує примусову евакуацію дітей з деяких районів Харківської області
Влада готує примусову евакуацію дітей з деяких населених пунктів Харківської області, повідомляє Ділова столиця.
Про це сказала віцепрем'єр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в ефірі національного телемарафону.
"Готується нова область — Харківська область готується до обов'язкової евакуації, в тому числі з деяких населених пунктів — у примусовий спосіб щодо дітей… Таке рішення буде, враховуючи наші наступальні дії. Ворог відповідає, і нам потрібно бути готовими. Ми повинні зробити все, щоб цивільне населення не страждало", — сказала вона.
За словами Верещук, в населених пунктах областей, де оголошена обов'язкова евакуація дітей, вона "повним ходом триває".
Як повідомлялось, у дев'яти населених пунктах Донецької області буде проведено примусову евакуацію.