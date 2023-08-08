ЗМІ дізналися "таємного" покупця бельгійських Leopard 1 для України

Покупцем 50 танків Leopard 1 у бельгійської компанії OIP Land Systems, які будуть поставлені Україні, є німецький збройовий гігант Rheinmetall, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомляє видання Handelsblatt із посиланням на джерела у галузевих колах.

Тепер танки буде переобладнано на німецьких підприємствах компанії для використання в Україні. Зрештою, в Україну можуть бути поставлені близько 30 з 50 основних бойових танків.

Спочатку бельгійські ЗМІ повідомляли про закупівлю 50 основних бойових танків. Однак було незрозуміло, хто купив Leopard 1.

Як повідомлялось, раніше стало відомо, що невідома країна таємно сплатила ремонт та модернізацію 50 танків Leopard 1, які були викуплені компанією OIP Land Systems у Збройних Сил Бельгії. Танки купувалися для подальшого відправлення в Україну.