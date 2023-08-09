Москву атакували дрони: окупанти заявляють про збиття БПЛА

Мер столиці РФ Сергій Собянін заявив, що вночі 9 серпня російські сили ППО ныбито збили на околицях Москви два бойових безпілотники, повідомляє Українська правда.

"Була спроба прольоту на місто двох бойових безпілотників. Обидва збиті ППО. Один – у районі Домодєдово, другий – у районі Мінського шосе" , – повідомив він.

За словами мера Москви, наразі немає інформації про постраждалих від падіння уламків немає, на місці працюють екстрені служби.

Російський Telegram-канал "Shot" опублікував відео моменту знищення одного з безпілотників у районі Мінського шосе під Москвою.

За даними "Shot", два бойові дрони заходили на Москву синхронно з двох напрямків: з південного заходу і з півдня.

"Перший був збитий ППО в Одинцовському районі поблизу Мінського шосе, другий – у районі Домодєдове. Приблизна відстань між точками знищення дронів – 55 кілометрів по прямій. Вони були збиті з різницею 16 хвилин" , – пише канал.

Згодом російське пропагандистське видання "ТАСС" з посиланням на Міністерство оборони РФ повідомило, що два безпілотники намагалися атакувати об'єкти в Підмосков'ї, однак нібито були збиті ППО.