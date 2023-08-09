Кабмін дозволив отримувати водійське посвідчення й номерні знаки поштою

Кабінет Міністрів дозволив у період дії воєнного стану пересилати поштою водійське посвідчення, отримати свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та номерні знаки, повідомляє Новое время.

Про це повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Так, уряд змінив Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами. Окрім того, внесені зміни до Порядку держреєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів.

"Встановлено, що особа за бажанням та за додаткову плату може отримати свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, номерні знаки із використанням засобів та обʼєктів призначеного оператора поштового звʼязку шляхом надання послуг поштового звʼязку, у тому числі через курʼєра. Дозволено у період дії воєнного стану пересилати в міжнародних поштових відправленнях посвідчення водія на право керування транспортними засобами відповідної категорії" , — зазначив Мельничук.

За його словами, уряд передбачив і впровадження автоматичних перевірок за реєстрами та базами інформації, доступ до яких має МВС, відомостей про осіб, необхідних для допуску їх до керування транспортними засобами, оформлення, персоналізації, повернення, обміну, видачі посвідчень водія, державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку транспортного засобу, оформлення та видачі реєстраційних документів і номерних знаків.