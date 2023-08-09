Байден схвалив навчання українських пілотів на F-16 – Пентагон

Сполучені Штати підтримують підготовку українських військових на літаках F-16 американського виробництва, однак цим процесом керують Данія й Нідерланди, повідомляє Укрінформ.

Так прокоментувала повідомлення про готовність до тренувань першої групи українських пілотів заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх.

"Як ви знаєте, процес підготовки очолюють Данія й Нідерланди" , - зауважила представниця американського оборонного відомства.

Вона підкреслила, що президент Байден "дав зелене світло" тому, щоби зробити можливим, а також підтримати процес навчання українських пілотів на F-16.

Водночас вона зазначила, що станом на зараз з американського боку поки немає офіційних заяв щодо деталей майбутніх тренувань.