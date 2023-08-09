У РФ зросли втрати на Луганщині, 500 поранених доставили в Бєлгород – Генштаб

У росіян суттєво збільшилася кількість загиблих і поранених на Сватівсько-Кремінському напрямку Луганської області, за перший тиждень серпня близько 500 поранених окупантів було відправлено до російського міста Бєлгород.﻿﻿ Про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ, повідомляє Українська правда.

"На тлі успішних бойових дій Сил оборони України значно збільшилась кількість втрат в підрозділах російських окупаційних військ. Зокрема, різко збільшилася кількість поранених та загиблих військовослужбовців російських окупаційних військ на Сватівсько-Кремінському напрямку.

У період з 1 по 7 серпня зі Сватівсько-Кремінського напрямку до шпиталю міста Бєлгород було відправлено близько 500 окупантів з вогневими пораненнями різного ступеня тяжкості" , – йдеться в повідомленні.

За інформацією Генштабу, російські окупанти, щоби приховати свої втрати, відправляють тіла загиблих у Ростов-на-Дону.

У Генштабі також повідомили, що з метою організації евакуації поранених у Сватове Луганської області прибули медичні працівники загону спеціального призначення 442 окружного військового клінічного госпіталю Міністерства оборони РФ.