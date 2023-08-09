Держдеп відреагував на повідомлення про ймовірний замах на Зеленського

Сполучені Штати підтримують зусилля України щодо притягнення до відповідальності людей, які беруть участь у підготовці замахів на керівництво держави під час війни та ведуть іншу шпигунську діяльність на користь Росії, повідомляє Укрінформ.

Про це заявив речник Держдепартаменту США Метью Міллер на прохання прокоментувати повідомлення про запобігання замаху на президента України.

"Очевидно, ми спостерігаємо шпигунську та розвідувальну активність Росії в Україні впродовж певного часу" , - зазначив представник Білого дому.

Він зауважив, що у Вашингтоні бачили повідомлення про потенційний замах на Президента Зеленського, однак у компетенції української сторони – коментувати деталі.

"Ми повною мірою підтримуємо загальні зусилля України щодо притягнення людей до відповідальності за ці дії" , - додав Міллер.

Напередодні СБУ повідомила про затримання російської інформаторки на Миколаївщині, яка перед візитом Президента України збирала розвіддані щодо розкладу та місць перебування його в цьому регіоні. Крім того, вона намагалася виявити місця систем радіоелектронної боротьби та складів з боєприпасами ЗСУ в районі Очакова.