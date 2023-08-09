ЗСУ за добу ліквідували понад 800 російських окупантів – Генштаб

ЗСУ за добу ліквідували понад 800 російських окупантів – Генштаб
Фото: Facebook

За минулу добу українські військові ліквідували ще приблизно 820 окупантів, а також знищили 8 танків, 17 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) та іншу військову техніку ворога.

Про це повідомили﻿ в Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.08.23 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 251620 (+820) осіб ліквідовано,
  • танків – 4262 (+8),
  • бойових броньованих машин – 8290 (+12),
  • артилерійських систем – 5013 (+17),
  • РСЗВ – 711 (+2),
  • засобів ППО – 469 (+1),
  • літаків – 315 (+0),
  • гелікоптерів – 312 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4175 (+17),
  • крилатих ракет – 1377 (+0),
  • кораблів /катерів – 18 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 7479 (+19),
  • спеціальної техніки – 742 (+5).

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