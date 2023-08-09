ЗСУ за добу ліквідували понад 800 російських окупантів – Генштаб
За минулу добу українські військові ліквідували ще приблизно 820 окупантів, а також знищили 8 танків, 17 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) та іншу військову техніку ворога.
Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.08.23 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 251620 (+820) осіб ліквідовано,
- танків – 4262 (+8),
- бойових броньованих машин – 8290 (+12),
- артилерійських систем – 5013 (+17),
- РСЗВ – 711 (+2),
- засобів ППО – 469 (+1),
- літаків – 315 (+0),
- гелікоптерів – 312 (+0),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4175 (+17),
- крилатих ракет – 1377 (+0),
- кораблів /катерів – 18 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7479 (+19),
- спеціальної техніки – 742 (+5).