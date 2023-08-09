Росіяни тричі обстріляли Нікопольщину, є загиблий та поранені – Дніпропетровська ОВА

Росіяни тричі обстріляли Нікопольщину, є загиблий та поранені – Дніпропетровська ОВА

З вечора вівторка, 8 липня, російські окупанти тричі обстріляли Нікопольський район на Дніпропетровщині. Внаслідок обстрілів загинула одна людей, ще троє – зазнали поранень.

Про це повідомив﻿ голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

З важкої артилерії ворог обстріляв місто Нікополь та Марганецьку громаду. 

"Загинув 18-річний хлопець, ще троє людей постраждали – чоловіки 21, 35 та 44 років. У них мінно-вибухові травми та осколкові поранення", – повідомив Лисак.

За даними ОВА, внаслідок обстрілів пошкоджена церква, 5 приватних будинків, 2 господарські споруди, авто, а також кілька ліній електропередач.

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