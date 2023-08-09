Росіяни бояться виходити в море, блокади дунайських портів немає - ВМС

Росіяни не наважаться на дії, щоб повністю перекрити судноплавство у південно-західній частині Чорного моря. Зокрема, у портах на річці Дунай, заявив у Медіацентрі Україна речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук.

За його словами, блокади дунайських портів немає, а російські кораблі бояться виходити у море.

"Це не повноцінна блокада. Для того, щоб перекрити судноплавство, потрібно вивести в море дуже потужний склад кораблів і перекривати простір так, щоб ніхто не проходив. Або завдавати вогневого ураження. А зараз окупанти бояться виходити в море, вони навіть у Севастополі почуваються не дуже затишно" , – зазначив офіцер.

Плетенчук додав, що росіяни поки що залякують та загрожують екіпажам іноземних кораблів. Однак вони не наважуються атакувати цивільні судна, які курсують під прапорами різних країн, зокрема Китаю та Туреччини.

Спікер Військово-морських сил наголосив, що судноплавство біля українського узбережжя працює у штатному режимі.

Нагадаємо, голова СБУ Василь Малюк прокоментував нещодавні атаки надводними дронами на кораблі РФ та Кримський міст. За його словами, «будь-яка «бавовна», що відбувається з кораблями РФ або Кримським мостом, є абсолютно логічним і ефективним кроком до ворога. Більше того, такі спецоперації проводяться у територіальних водах України та цілком законні.