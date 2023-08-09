Росію підозрюють у зламі виборчої комісії Британії - The Times

Росіян підозрюють у причетності до кібератаки на виборчий реєстр Британії, яка потенційно вплинула на десятки мільйонів виборців, із посиланням на The Times, повідомляє Дзеркало тижня.

Виборча комісія визнає, що це була «складна кібератака», проте наполягає на тому, що ризик того, що особи, які стоять за зломом, зможуть вплинути на результати будь-якого голосування, незначний.

У вівторок Комісія повідомила, що хакерам вдалося отримати доступ до копій реєстрів виборців у серпні 2021 року, проте виявити порушення безпеки вдалося лише через рік, у жовтні 2022 року. Комісія звернулася до керівництва кібербезпеки Центру урядового зв'язку Великобританії (GCHQ) для розслідування та захисту її систем , проте хто саме зловмисники ще мають визначити.

Розслідування щодо причетних до атак триває, проте The Times повідомило, що за час десятимісячного розслідування зібрало докази російської діяльності, хоча на даному етапі немає жодних справжніх доказів зв'язків із Кремлем.

Девід Оманд, колишній директор GCHQ, підозрює, що за нападом стоять росіяни насамперед через їхнє нещодавнє втручання у демократичні вибори у Великій Британії, США, Франції та Німеччині.

«Росіяни – і я вказую на них зокрема – вже кілька років втручаються у демократичні вибори – згадайте про вибори у США у 2016 році, а потім про вибори у Франції, а потім про вибори у Німеччині, навіть наші власні вибори 2019 року. Вони намагалися втрутитися в демократичний процес, Виборча комісія існує, щоб захищати цей процес, і тому не дивно, що ворожі агенції намагатимуться зламати її» , - заявив він на BBC Radio.

Проте виборча комісія заявила, що на демократичну систему Великої Британії дуже важко вплинути, оскільки вона «істотно розгалужена» через окремі реєстри виборців для кожного місцевого органу влади, а ключові аспекти системи голосування залишаються на основі паперової документації та ручного підрахунку.

Проте Шон Макнеллі, виконавчий директор наглядової організації, наголошує, що організації, залучені до західних демократичних виборів, залишаються мішенню для «ворожих акторів».

Хакерам вдалося отримати доступ як до відкритого, так і закритого реєстрів виборців. Комісія заявила, що особисті дані, до яких отримали доступ хакери, «навряд чи несуть високий ризик для людей», але зазначила, що інформація, що міститься в тілі електронного листа, надісланого організації, або у вкладенні, наприклад, документи для підтримки програм може бути небезпечною.

Зазначається, що важко передбачити, скільки людей може постраждати, але, за оцінками, реєстр виборців містить інформацію про близько 40 мільйонів людей.

Реєстри виборців, які зберігалися виборчою комісією на момент кібератаки, включають імена та адреси всіх у Великій Британії, хто був зареєстрований для голосування у період з 2014 по 2022 рік, а також імена тих, хто зареєстрований як виборці за кордоном.

В рамках атаки хакери змогли отримати доступ до еталонних копій реєстрів виборців, які комісія зберігає з метою дослідження. Вони, зокрема, дозволяють проводити перевірки осіб, які роблять політичні внески. Вважається, що хакери не отримали реальних версій списків виборців, які використовуються для розсилки виборчих карток та на виборчих дільницях для перевірки того, чи зареєстровані виборці та чи мають право голосувати.

Хоча комісія знає, які системи були доступні зловмисникам, вона не може точно сказати, яких саме файлів було отримано доступ.

Комісія за допомогою Національного центру кібербезпеки вжила значних заходів для посилення безпеки своїх ІТ-систем.