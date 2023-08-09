F-16 vs ATACMS: експерти розповіли, що важливіше для України

Незважаючи на те, що американські далекобійні ракети потенційно здатні вражати російські цілі на території тимчасово окупованого Криму або РФ, саме винищувачі F-16 можуть кардинально змінити хід війни в Україні, з посиланням на експертів, опитаних виданням "Голос Америки", повідомляє Дзеркало тижня.

Зокрема, на більше значення західної авіації для ЗСУ зазначив експерт з питань національної безпеки та оборони в Американському Інституті підприємництва Гарі Шмітт.

"Я думаю, що чим більше можливостей ми дамо їм (українським військам – ред.) на полі бою, тим швидше закінчиться війна. І це головне. Розгром армії є ключем до будь-якої довгострокової можливості переговорів про мир. І поки це не буде зроблено, решта буде побічним шоу.

Захід, можливо, сумнівається в тому, чи надавати Україні зброю, яка може дістати до Росії, але я насправді не думаю, що це головна проблема порівняно з тим, коли йдеться про надання інших видів зброї, які потрібні українцям. Наприклад, F-16, ось це може переламати перебіг війни в Україні" , – сказав він.

Подібну думку також має експерт аналітичного центру Atlantic Council Іан Бжезінський. За його словами, США досі не передають нашій державі те, що потрібно для нарощування можливостей проникнення глибоко в лінії поставок РФ, командні центри та інші місця агресора, які потрібно знищити для продовження контрнаступу.

Водночас, як сказав директор Євразійської програми в Інституті досліджень зарубіжної політики Роберт Гамільтон, ракети ATACMS забезпечили б Україну "надзвичайними можливостями" та дозволили б сильніше послабити російську логістику. Він зазначив, що удари по території Росії чи окупованого Криму послаблюють "бойову міць" окупантів.

"Вони завдають шкоди здатності Росії посилювати свою бойову міць, атакуючи військові об'єкти, центри матеріально-технічного забезпечення, атакуючи щонайменше дев'ять нафтосховищ, вони послаблюють логістичні можливості Росії, її здатність постачати свої війська паливом та технікою" , - зазначив Гамільтон.

Напередодні повідомлялося, що союзники досі не погодили план навчання українських пілотів на F-16 – Сполучені Штати все ще чекають від європейських чиновників остаточного плану підготовки, який ще належить затвердити, перш ніж програма розпочнеться. Однак, за словами колишнього Верховного командувача Об'єднаних сил НАТО в Європі, основне уповільнення підготовки до тренувань пілотів ЗСУ на F-16 відбувається у США.