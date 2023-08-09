У Держдепі не бачать причетності ПВК "Вагнер" до перевороту в Нігері

Представник Державного департаменту США Метью Міллер заявив, що Сполучені Штати не фіксували пряму причетність "вагнерівців" до військового перевороту в Нігері. Про це, з посиланням на Укрінформ, повідомляє Дзеркало тижня.

"Ми, безумовно, бачимо, як "Вагнер" намагається скористатися цією ситуацією щоразу, коли вона виникає в Африці. Але ми, як я говорив раніше, не бачили жодної ролі "Вагнера" у підбурюванні цієї спроби захоплення" , - наголосив Міллер.

За його словами, Сполучені Штати не спостерігають ознак військової присутності ПВК "Вагнер" у Нігері.

У той же час, додав представник Держдепу, у Вашингтоні бачили, як Пригожин "публічно святкував" те, що сталося в Нігері. Крім того, представник Держдепу скептично висловився з приводу появи російських прапорів у натовпі прихильників хунти, що захопили владу в Нігері.

Нагадаємо, видання AP з посиланням на журналіста та аналітика центру Суфан Вассіма Насра заявляло, що військові, які вчинили військовий переворот у Нігері наприкінці липня, звернулися до ПВК "Вагнер" з проханням надати військову допомогу на випадок інтервенції.