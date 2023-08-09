Бюджет РФ знову став дефіцитним – "діра" збільшилася до $29 млрд

Федеральний бюджет Росії у липні знову став дефіцитним після двох місяців профіциту, свідчать офіційні дані російського Міністерства фінансів, повідомляє Ліга.Фінанси.

За перші сім місяців 2023 року загальний дефіцит російського бюджету сягнув 2,82 трлн рублів (приблизно $29,3 млрд за нинішнім курсом), тоді як рік тому за такий самий період у ньому був профіцит 557 млрд рублів.

У федеральному бюджеті РФ на 2023 рік закладено дефіцит в розмірі 2,9 трлн рублів, тобто майже весь дефіцит уже сформовано протягом січня-липня.

Дефіцит російського бюджету зараз становить 1,8% ВВП за плану на рік 2%.

Його доходи за сім місяців скоротилися на 7,9% — до 14,53 трлн рублів (насамперед – через скорочення нафтогазових надходжень), тоді як видатки збільшились на 14%.