Британська розвідка: морські дрони стають все важливішими у протистоянні з РФ

Британська розвідка відзначає зростання ролі у російсько-українській війні морських дронів та допускає, що їх можуть використати проти найслабших точок у логістиці самої РФ морським шляхом, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться у розвідувальному огляді Міністерства оборони Британії від 9 серпня.

Розвідка нагадує, що 4 серпня біля Керченської протоки внаслідок атаки безпілотником отримав пошкодження російський танкер "Сиг". За день до того сталася подібна атака на бойовий десантний корабель "Оленегорский горняк", а за два дні до того, схоже – невдала атака на російські патрульні катери, коли вони, ймовірно, супроводжували російське торгове судно "Спарта IV".

Аналітики відзначають, що хоча "Сиг" і "Спарта IV" – цивільні судна, їх тривалий час використовують для перевезення пального та вантажів військового призначення між Росією та Сирією.