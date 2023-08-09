ФСБ заявила про затримання диверсанта, який підірвав газопровід у Криму
Федеральна служба безпеки Російської Федерації стверджує, що українські спецслужби стоять за червневим вибухом газопроводу в селищі Кореїз в окупованому Криму і що затримано диверсанта, який нібито визнав свою причетність до цього, повідомляє Українська правда.
Силовики затримали громадянина Росії, який у червні "за завданням українських спецслужб підірвав газопровід" у кримському селищі Кореїз.
Повідомляють, що затриманий "дав зізнавальні свідчення". Крім того, у нього нібито знайшли 2 кг вибухівки.
ФСБ РФ завела справу за статтею про теракт.
23 червня ЗМІ повідомляли про вибух газопроводу в смт Кореїз, тоді 500 абонентів залишилися без газу.