Окупанти за добу обстріляли дев'ять регіонів України – зведення ОВА

Російські загарбники за добу здійснили обстріли дев'яти областей України. Про це йдеться у зведеній інформації обласних військових адміністрацій про ситуацію в регіонах України станом на 9:00 середи, 9 серпня, повідомляє Укрінформ.

У Чернігівській області за добу ворог здійснив 13 обстрілів, пролунали 69 вибухів. Росіяни били по Семенівській громаді Новгород-Сіверського району з артилерії, танкової гармати, мінометів. Зафіксовані два пуски некерованих авіаційних ракет також по Семенівській громаді. Новгород-Сіверську громаду війська РФ тричі обстріляли зі ствольної артилерії та мінометів. У Сновській громаді Корюківського району зафіксовані три обстріли з артилерії та мінометів, у Городнянській громаді Чернігівського району – обстріл з мінометів.

У Сумській області вночі та зранку ворог обстріляв три населені пункти у Хотінській, Зноб-Новгородській, Великописарівській громадах. Вчора протягом дня росіяни здійснили 12 обстрілів, зафіксовано 76 вибухів. Під вогнем перебували 11 населених пунктів у Краснопільській, Білопільській, Хотінській, Есманській, Зноб-Новгородській, Великописарівській, Новослобідській громадах Сумщини. У Білопільській громаді через мінометний обстріл пошкоджено два приватні житлові будинки та літні кухні.

У Дніпропетровській області вчора вдень загарбники били по Нікопольському району з важкої артилерії. Під обстрілами перебували Нікополь та Марганецька громада. Загинув 18-річний хлопець. Постраждали чоловіки віком 21, 35 та 44 років. Пошкоджені церква, 5 приватних будинків, дві господарчі споруди, автомобіль, кілька ліній електропередач.

У Запорізькій області росіяни завдали 87 ударів по 21 населеному пункту. Постраждали території Новоолександрівки, Гуляйполя, Залізничного, Новоандріївки, Новодарівки, Гуляйпільського, Ольгівського, Малинівки, Чарівного, Червоного, Білогір'я, Левадного, Щербаків, Малої Токмачки, Затишшя, Кам'янського, Степового, П'ятихаток та Лобкового. Ворог застосовував РСЗВ, БПЛА, авіацію. Внаслідок удару по Оріхову поранення дістав 63-річний чоловік.

У Харківській області вночі армія РФ обстріляла залізничну станцію Коротич у Харківському районі. Пошкоджено залізничне полотно. На Слобожанському напрямку ворог з мінометів та артилерії атакував Стрілечу, Пильну Харківського району, Гатище, Бударки Чугуївського району, Бологівку Куп'янського району.

На Куп’янському напрямку відбиті ворожі атаки в районі Синьківки. Війська РФ завдали авіаційних ударів у районах Синьківки та Котлярівки. Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Дворічна, Кучерівка, Куп’янськ, Кислівка, Берестове. За добу на Харківщині троє людей зазнали поранень.

У Луганській області ворог продовжує авіаційний тиск на лінії фронту. Вчора росіяни завдали ударів з повітря по Новоселівському та Білогорівці. Артилерійських обстрілів зазнала Білогорівка. За добу російські війська здійснили 135 обстрілів Луганщини, випустили 532 снаряди.

У Донецькій області за добу двоє загиблих і 13 поранених. Ворог обстріляв Краматорськ, Авдіївку, Неліпівку, Щербинівку, Ямпіль, Благодатне, Богоявленку, Времівку, Миколаївку, Новопокровське, Плещіївку, Предтечине, Торецьке. Пошкоджено 12 житлових будинків, склад фермерського господарства, дві ЛЕП.

У Миколаївській області вночі ворог з артилерії вів обстріли акваторії Очаківської громади. Вчора внаслідок обстрілу села Куцуруб Куцурубської громади дістали мінно-вибухові травми, акубаротравми, струс головного мозку хлопці віком 13 та 16 років. Пошкоджено житлові будинки, господарчі будівлі та споруди. Вдень ворог завдавав артилерійських обстрілів по Очакову.

У Херсонській області загарбники здійснили 66 обстрілів, випустили 365 снарядів. Є влучання в райони 32 населених пунктів. Через російську агресію двоє людей дістали поранення.