Українські ВПС змінюють базування кожні 24 години - Bild

Щоб захистити свою бойову авіацію, повітряні сили України кожні 24 години переміщують винищувачі на іншу базу Військово-повітряних сил ЗСУ, з посиланням на німецьке видання Bild, повідомляє Дзеркало тижня.

Видання зазначає, що в Україні для цього відновили всі авіабази радянських часів та використовують нові таємні злітно-посадкові смуги на автомагістралях, які були спеціально адаптовані для цього.

Для захисту оперативних аеродромів українська армія також задіяла кілька зенітних комплексів "Патріот" та "Іріс-Т".

Також під постійним захистом знаходяться місця знаходження переданих Україні партнерами далекобійних крилатих ракет, які українська авіація використовує дуже успішно.

Водночас саме успішні атаки українських ВПС і провокують російські ракетні атаки на аеродроми України як недавній удар по Старокостянтинову у Хмельницькій області.