США усвідомлюють, що контрнаступ ЗСУ йде не так швидко, як очікувалося — Кірбі

США усвідомлюють, що український контрнаступ йде не так швидко, як очікувалося, заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі, повідомляє Новое время.

"Навіть українці…включно з президентом Володимиром Зеленським, кажуть, що вони не просуваються так далеко або так швидко, як йому хотілося б", — сказав Кірбі.

За його словами, ЗСУ домагаються прогресу, але він повільний і не без труднощів.

"Хоча вони і домагаються прогресу — а вони домагаються, — він поступовий, повільний і не без труднощів, але вони продовжують намагатися. Вони продовжують це робити", — сказав Кірбі.

Кірбі заявив, що на фронті ведуться активні бойові дії, ЗСУ безумовно намагаються просунутися вперед.

"Як далеко вони просунуться, де це буде, якого роду прорив їм вдасться здійснити? Я не думаю, що хтось може сказати зараз", — додав він.