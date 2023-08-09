Очільники Держдепу США та МЗС Болгарії обговорили безпекову допомогу Україні

Державний секретар США Ентоні Блінкен провів переговори з міністеркою закордонних справ Болгарії Марією Габріель. Про це заявив речник Держдепартаменту Меттью Міллер, повідомляє Європейська правда.

Держсекретар США обговорив із болгарською колегою "необхідність подальшої допомоги Україні з боку членів і партнерів Альянсу в галузі безпеки".

Крім того, Блінкен і Габріель говорили про необхідність "постійних зусиль з диверсифікації джерел енергії в бік більш чистих і безпечних поставок і технологій".

"Держсекретар і міністр закордонних справ також обговорили важливість розширення ЄС для забезпечення стабільності і процвітання в регіоні", – зазначив Міллер.