СБУ затримала на Житомирщині агентку РФ, яка шукала рембази ЗСУ

Служба безпеки заявила про викриття на Житомирщині агентки російських спецслужб, яка збирала розвіддані про місця дислокації військових баз з ремонту важкого озброєння ЗСУ, у тому числі іноземного виробництва.

Про це йдеться﻿ в повідомленні СБУ.

За даними слідства, фігуранткою є переселенка з Донеччини, яка переїхала до Житомирської області навесні цього року. Після переїзду вона з власної ініціативи вийшла на російські спецслужби та запропонувала їм свою допомогу у війні проти України. Для цього стала активною учасницею різноманітних груп у забороненій соцмережі "Однокласники", де вона викладала антиукраїнські пости.

Так, під час спілкування один із контактерів запропонував жінці негласну співпрацю на користь країни-агресора. Як встановило розслідування, "незнайомцем" виявився представник російської воєнної розвідки.

У разі успішного виконання ворожих завдань він обіцяв своїй затриманій безперешкодно оформити російський паспорт та допомогти з переїздом до РФ.

На початку розвідувально-підривної діяльності зловмисниця передавала всю зібрану інформацію ворожій спецслужбі через закриті чати у месенджері, згодом – через зашифрований канал електронної пошти.

Зазначається, що СБУ затримали підозрювану за декілька днів до її спроби виїзду до РФ через треті країни. Під час обшуків виявлили мобільні телефони, які вона використовувала для комунікації з окупантами.

На підставі зібраних доказів слідчі повідомили фігурантці про підозру ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі вона перебуває під вартою, їй загрожує довічне ув’язнення.