У Підмосков'ї прогримів вибух на заводі: евакуюють людей, прибули силовики

На оптико-механічному заводі у Московській області стався вибух.﻿﻿ Про це пишуть російські медіа з посиланням на екстрені служби та місцеву владу, повідомляє Українська правда.

Вибух пролунав на заводі в підмосковному Сергієвому Посаді.

Там оголошено "тотальну евакуацію", на місце прибули силовики і голова округу.

За даними Mash, вибух стався на Загорському оптико-механічному заводі, відомо про 15 постраждалих.

За словами очевидців, вибуховою хвилею відкинуло навіть у сусідніх цехах. Видно розбите скло, пом’яті авто і шматки асфальту, що розлетілися.

Завод є одним з найстаріших підприємств оптичної галузі. Підприємство виробляє, зокрема, оптичні авіаційні приціли, теплопеленгатори, головки самонаведення, станції лазерного виявлення, спостережні прилади, а також прилади нічного бачення, біноклі та ін.